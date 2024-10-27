"التعليم العالي" تُعلن نتائج الامتحان الشامل للدورة الصيفية 2024

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الصيفية للعام 2024.

وأوضحت الوزارة أنَّه بإمكان الطلبة معرفة نتائجهم من خلال الرابط https://www.mohe.pna.ps/Alshamil/ أو بالتواصل مع كلياتهم.

وأشارت "التعليم العالي" إلى أنَّ عدد المُتقدمين للامتحان في هذه الدورة بلغ 2708 طلبة، وأنَّ عدد الكليّات التي عُقد فيها الامتحان بلغ 23 كلية، فيما بلغ عدد التخصصات التي تقدّم لها الطلبة 113 تخصصا.

ولفتت الوزارة إلى أنَّها ستعقد دورة خاصة للامتحان الشامل في الكليات التقنية في المحافظات الجنوبية عندما تسمح الظروف بذلك، وبما يُحافظ على سلامة الطلبة والعاملين، حيث يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد المواطنين في قطاع غزة.