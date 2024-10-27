بنك الاسكان يختتم دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني لموظفي الادارة الاقليمية في رام الله

وطن: اختتمت مديرية الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والوقاية لعدد من موظفي بنك الاسكان (الادارة الاقليمية) في مدينة رام الله، والتي كانت حول الوقاية والسلامة وعلوم الإطفاء والإنقاذ والإخلاء والكوارث الطبيعية والزلازل والاسعاف الأولي، وذلك في سياق رفع الجاهزية لكيفية التعامل مع حالات الطوارئ.

وتضمنت الدورة التدريبية تعريفات حول وسائل وطرق استخدام أدوات الدفاع المدني في التعامل مع الحرائق وطرق مكافحتها، مواد وأجهزة الإطفاء وأنواعها و كيفية استخدامها، السلامة المنزلية واجراءات الأمان، الكوارث الطبيعية والسلامة في المنشآت، الانعاش القلبي والرئوي، بالاضافة الى طرق الانقاذ وتدريبات عملية حول اطفاء الحرائق.

ومن جانبه شكر السيد أسامة حرز الله المدير الاقليمي لبنك الاسكان طاقم الدفاع المدني وأثنى على دورهم في نشر وتعميم ثقافة الوقاية والعلوم من خلال دوراتهم التوعوية والتدريبية للمواطنين، والتي تلعب دورا هاما في تمكينهم من التعامل السليم والسلوك الصحيح قبل وبعد حدوث طارئ، وذلك لتقليل آثار الحوادث والكوارث وتقليل الخسائر قدر الإمكان.

يذكر أن الدفاع المدني وضمن خططه يهدف لإنشاء وحدات من المتطوعين والمتدربين ولجان سلامة ليكونوا سندا لهم في حالات الطوارئ؛ ويتم ذلك من خلال عقد الدورات التدريبية في المؤسسات الرسمية والأهلية ليتسنى للكل العمل على تنفيذ المهمات كل حسب إختصاصه.