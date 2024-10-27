مناورة للقوات المسلحة اليمنية تحاكي التصدّي لأربع موجات هجومية واسعة بحراً وبراً

وطن: نفّذت القوات البحرية والبرية في القوات المسلحة اليمنية سلسلة مناورات عسكرية تكتيكية في الساحل الغربي.

وتأتي مناورة "لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ" في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، التي تخوضها القوات المسلحة إسناداً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وبمناسبة مرور عام على عملية "طوفان الأقصى" المباركة.

وحاكت المناورة تصدي القوات المسلحة لعمليات هجومية واسعة تشنها قوات معادية عبر 4 موجات هجومية افتراضية على الأراضي اليمنية، بمشاركة متكاملة من سفن وقطع حربية بحرية معادية تمهيداً لإبرار معادي يتسلل عبر الساحل.

وبدأت القوات المسلحة البرية والبحرية بمحاكاة عمليات قتالية متعددة في سياق التصدي لهجوم قوات "العدو" على بيئات وتضاريس مختلفة من الساحل والمدن والصحراء والجبال وفق عمليات دفاعية وهجومية تكتيكية.

وتضمنت المناورة مشاركة قوات التعبئة العامة في الدفاع عن الأراضي اليمنية من قوات "العدو" المفترضة والتصدي لقواته التي تحاول السيطرة على إحدى القرى عبر إنزال جوي لقوات العدو المفترض.

وتأتي هذه المناورة بعد شهر من مناورة عسكرية شهدتها المنطقة العسكرية السادسة في القوات المسلحة اليمنية، خلال احتفال تخرّج "دفعة الشهيد إسماعيل هنية"، تضمّنت تنفيذ هجوم على أهداف مفترضة تابعة للاحتلال، واقتحام مستوطنات مفترضة من عدة مسارات، بعمليات تكتيكية نوعية.