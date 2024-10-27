أكثر من 30 شهيداً وجريحاً في عدوان للاحتلال على حارة صيدا جنوب لبنان

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 8 مواطنين وجرح 25، في عدوان إسرائيلي استهدف، اليوم الأحد، مبنى في حارة صيدا جنوبي البلاد.



وقالت مصادر لبنانية إن الغارتين استهدفتا أحد الأحياء السكنية في بلدة حارة صيدا حيث يوجد أكثر من 17 ألف نازح من قرى جنوب لبنان.

وسبق هذه المجزرة، استشهاد 3 أشخاص بعد استهداف مسيّرة للاحتلال سيارة غربي قضاء بعلبك، ومجزرة أخرى في بلدة تفاحتا جنوبي لبنان ارتقى فيها 3 أطفال ووالداهما.

وكذلك في جديدة مرجعيون، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية مساء أمس السبت، أسفرت عن ارتقاء 5 شهداء وتسجيل إصابة، في حين ارتقى 3 شهداء آخرين في غارة على زوطر الشرقية في محافظة النبطية.

وأفادت مصادر لبنانية عن سلسلة غارات شملت بلدات برعشيت وعيناثا وحاريص ومجدل سلم وشحور والقليلة وبرج الشمالي والسماعية ودير قانون رأس العين ودير كيفا وبلاط والشعيتية ومدينة النبطية في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن لبنان تقدّم بشكوى لمجلس الأمن ضد "إسرائيل" لارتكابها مجازر بحقّ المدنيين وتفجير قرى في جنوب لبنان.