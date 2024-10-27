المقاومة في غزّة توجع الاحتلال في "نتساريم".. والقسّام توثق استهداف جنوده في جباليا

وطن: عرض الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الأحد، مشاهد لاستهداف أحد المباني التي تحصنت بها قوات الاحتلال، في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزّة.

وأظهرت المشاهد، التي يعود تصويرها لتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر، رصد دخول عدد من جنود الاحتلال إلى داخل أحد المباني وتمركزهم فيه، وبجانب المبنى يظهر آلية كبيرة، في إشارة إلى احتمالية أن يكون المبنى استخدم مقراً لقيادة القوات المتوغلة في المخيم.

وعقب ذلك، أطلق مقاتلو القسّام بشكلٍ مكثف النار من أحد المباني المقابلة للمبنى الذي تحصن فيه الجنود، قبل إطلاق قذيفة "TBG"، مضادة للتحصينات، وإصابة المكان الذي تحصن فيه الجنود بشكلٍ مباشر.

هذا وتواصل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال في جباليا، وتواصل توجيه صواريخها وقذائفها لدك تمركزات "جيش" الاحتلال في "نتساريم".

فاستهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بوابل من قذائف "الهاون" تحشدات الاحتلال، في محور "نتساريم"، شمالي المنطقة الوسطى.

كتائب الأقصى أيضاً بدورها، استهدفت جنــود وآليــات الاحتلال الإسرائيلي المتمـركـزة فــي محـور "نتساريم"، بصواريخ قصيرة المدى عيار "107".

من جهته، أعلن أبو خالد المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنّ المجاهدين إلى جانب إخوانهم في المقاومة يخوضون معارك ضارية على محاور الفلوجة، وشرقي مخيم جباليا، في شمالي قطاع غزّة، ويوقعون خسائر فادحة في صفوف الاحتلال.

وفي الوقت ذاته، أكّد أبو خالد استهداف مواقع الاحتلال، على محاور جنوبي "نتساريم"، بقذائف "الهاون".

وأضاف أنّه تم استهداف قوات الاحتلال في محيط موقع "مقبولة" جنوبي شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزّة.

وأمس، أعلنت القسّام أنّ مجاهديها فجّروا منزلاً مفخّخاً في شمال معسكر جباليا شمالي القطاع تحصّن بداخله عدد من جنود الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، واستهدفوا أيضاً دبابتين بقذيفتي "الياسين 105" في المنطقة عينها.

بدورها، أعلنت سرايا القدس إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، مشيرةً إلى أنّه "جرت السيطرة على الطائرة في أثناء تنفيذها مهام استخبارية في سماء شمالي قطاع غزّة".

كتائب المجاهدين أيضاً استهدف مجاهدوها حشوداً لقوات الاحتلال شرقي مخيم جباليا، بعدد من قذائف "الهاون".