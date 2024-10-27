حزب الله يدكّ قاعدة "زوفولون" شمالي حيفا.. و"نهاريا" بعد ساعات من تحذيرها وعدة مستوطنات

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف تجمّعات وقواعد الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، بالتزامن مع تصدّيها لقوات الاحتلال عند الحافة الأمامية جنوبي البلاد.

وفي آخر عملياتها حتى الآن، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ12:45 من بعد ظهر اليوم الأحد قاعدة "زوفولون" للصناعات العسكرية ‏شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصفت عند الساعة الـ02:40 من بعد ظهر اليوم مستوطنة "نهاريا" بصلية صاروخية.



وقبل ذلك، استهدف مقاتلو المقاومة عند الساعة الـ10:00 صباحاً، تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المالكية بصلية صاروخية.

وعند الساعة نفسها، استهدف المقاتلون تجمّعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "كرمئيل"، بصلية صاروخية.

وشدّد حزب الله، في بياناته، على أنّ ‏هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه.

وفي وقتٍ سابق اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمّعات الاحتلال شمالي شرقي مستوطنة المنارة، وعند باحة المدخل الشمالي لموقع المرج، وعند بوابة فاطمة.



إلى ذلك، أفادت منصة إعلامية عبرية عن سقوط صاروخ في "ساعر" شمالي "نهاريا" في الجليل الغربي، وآخر في باحة منزل بـ"كريات شمونة".

كما دوّت صفارات الإنذار في "يعرا" و"متسوفا" بسبب اختراق طائرة مسيّرة، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وأكّدت مصادر في الجنوب انطلاق صلية صاروخية من لبنان في اتجاه إصبع الجليل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أنّه أُطلق في الصلية الأخيرة نحو وسط الجليل 75 صاروخاً.

كما دوّت صفارات الإنذار في "كريات شمونة" ومحيطها، وفي "كفر غلعادي" و"مسكاف عام" و"مرغليوت".

وتواصل المقاومة الإسلامية استهدافاتها وعملياتها ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي، حيث كانت قد استهدفت عند الساعة الـ7:40 من صباح اليوم الأحد، منطقة "بارليف" الصناعية شرقي عكا، وذلك بهجوم ‏جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وبالتزامن، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "شوميرا" شمالي فلسطين المحتلة، بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.



كذلك،نشر الإعلام الحربي في المقاومة مشاهد من عملية استهداف مستوطنة "يسود همعلاه" شمالي فلسطين المحتلة.