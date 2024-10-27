إصابات بالاختناق جراء إلقاء الغاز السام باتجاه مدرسة العروب الثانوية

وطن: أصيب عشرات الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، اليوم الأحد، بالاختناق جراء إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه مدرسة العروب الثانوية للبنين شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز السام باتجاه المدرسة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق من الطلاب والهيئة التدريسية.

وأشار إلى أن إدارة المدرسة أخلت الطلاب بالكامل من المدرسة، باستخدام طرق بديلة عن الشارع الرئيسي لتأمين سلامتهم.