الإغاثة الزراعية بالشراكة مع منظمة كير الدولية تطلقان برنامج شامل لتعزيز التوعية الصحية في محافظات قطاع غزة

رام الله - وطن: أعلنت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) بالشراكة مع منظمة كير الدولية (CARE) البدء بأنشطة برنامج تعزيز التوعية الصحية ضمن مشروع المساعدة الإنسانية الطارئة والمنقذة للحياة للنساء والفتيات والفتيان والرجال المتضررين من النزاعات في فلسطين بتمويل كريم من المفوضية الأوروبية للمساعدات الانسانية والحماية المدنية (ECHO)

وقالت الاغاثة في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان هذا التدخل يأتي ضمن سلسة متكاملة من التدخلات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة في 10 مراكز إيواء جماعية رئيسية في غزة وشمالها، ودير البلح وخانيونس؛ وذلك استجابة للحاجة الملحّة لتحسين الأوضاع الصحية في هذه المخيمات، خاصة في ظل الحاجة المستمرة للمياه الصالحة للشرب والطهي نتيجة الاستهداف الممنهج للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في قطاع غزة وانقطاع وصول المياه الصالحة للاستعمال لأغلبية سكان قطاع غزة. يهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى النازحين، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها نتيجة النزوح المستمر.

ويتضمن البرنامج تقييم شامل للاحتياجات لتحديد ممارسات النظافة والثغرات بين النازحين، حيث تم اختيار عدد 40 مدرب في المجال الصحي والبيئي من النازحين داخل مواقع الإيواء، سيتم عقد لقاءات تدريبية في المواضيع الإرشادية الصحية والبيئية والتي تركز على أهمية النظافة الشخصية والممارسات السليمة في استخدام الماء والغذاء، وطرق التعامل مع النفايات الصلبة والتخلص الآمِن منها، ومواضيع ذات علاقة.

ويشار الى أن هذا التدخل يأتي في وقت حرج حيث تزداد المخاطر الصحية في ظل الاكتظاظ في مواقع الإيواء وسوء الأوضاع البيئية والصحية في المخيمات والمراكز الجماعية. إن الفئات الأكثر تأثرًا، هم الأطفال والنساء وكبار السن، حيث ستكون محور التركيز الأساسي لهذا البرنامج لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والمعلومات اللازمة.