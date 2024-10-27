تصريح.. "الديمقراطية": عملية تل أبيب اليوم ردا طبيعيا على جرائم الإحتلال

وطن: اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، اليوم الأحد، أن عملية تل أبيب الدهس التي قام بها أحد المقاومين الأبطال في تل أبيب صباح اليوم ، هي عملية بطولية.

وأشارت إلى أن العملية استهدفت تجمعا لجنود الإحتلال مما أدى إلى مقتل سته جنود وإصابة العشرات بعضهم أصيب بجراح بالغة ، واعتبرتها ردا طبيعيا على حرب الإبادة التي يواصل الإحتلال شنّها على شعبنا في قطاع غزة ، وعلى الجرائم التي يرتكبها الإحتلال في الضفة والعدوان المستمر على الشعب اللبناني ومقاومته.

وأضافت أن "هذه العملية تؤكد من جديد أن شعبنا الفلسطيني بكل تجمعاته قد اختار المقاومة سبيلا لكسر شوكة الإحتلال وصلفه ، وانها هي السبيل لتجسيد مشروعنا الوطني في الإستقلال الناجز مهما بلغ الدعم الغربي والأمريكي لدولة الإحتلال ، فمقاومينا الأبطال يثبنون دوميا قدرتهم على اختراق منظومته الأمنية والتكنولوجية ، وأنها جميعا تنهار أمام إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته، ويوجه رسالة جديدة لمجتمع وحكومة الإحتلال مفادها ، أن لا أمان لكم ما دام شعبنا تحت الإحتلال".