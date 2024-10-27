عشرات الإصابات من جنود الاحتلال في عملية دهس بمحطة للحافلات في "تل أبيب"

رام الله - وطن: أعلنت وسائل إعلام عبرية عن أكثر من 50 إصابة، من بينها 10 إصابات خطيرة، في عملية دهس في مفترق "غليلوت" في ضواحي "تل أبيب".

وفي تفاصيل العملية، أفادت وسائل الإعلام العبرية أنّ الإصابات وقعت إثر اصطدام شاحنة بمحطة الحافلات قرب "غليلوت"، حيث دهست الشاحنة عدداً كبيراً من جنود الاحتلال بالقرب من قاعدة عسكرية في "غليلوت" شمال "تل أبيب".

وقالت "نجمة داوود الحمراء" إنّها "تتعامل مع 40 إصابة بينهم 10 بحالة حرجة جراء اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات شمالي تل أبيب"، واستدعاء مروحية لنقل الجرحى.

وقالت القناة 13 العبرية: ان هناك عدد من القتلى وعشرات الإصابات من بينها خطيرة في عملية تل أبيب.

كما أكّدت وسائل اعلام عبرية أنّ عدداً من إصابات عملية الدهس في "غليلوت" ميؤوس منه، مشيرة الى أنّ المنطقة التي حدثت فيها عملية الدهس في "غليلوت" تعتبر منطقة حساسة وخطيرة جداً.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر أمني أن عملية الدهس على خلفية قومية ومؤشرات أن المنفذ من القدس الشرقية.