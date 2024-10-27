حزب الله يضرب بمسيرات مصانع للصناعات العسكرية قرب عكا

رام الله - وطن: أعلن حزب الله شن هجومٍ ‏جويٍ بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا.

وقالت مصادر عبرية ان طائرة مسيرة واحدة على الأقل أصابت مصنع "باز" للصناعات العسكرية.

واعلن جيش الاحتلال انه يحقق في سبب عدم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة "بارليف" الصناعية حيث ضربت الطائرة بدون طيار.

وأصيب مستوطنين إثنين بجراح بعد سقوط طائرة مسيرة أطلقت من لبنان، في منطقة صناعية قرب مدينة عكا، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن المسيرة التي أطلقها حزب الله تجاه عكا انفجرت في مصنع للصناعات العسكرية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-ريشيت بيت" أن التقديرات تشير إلى أن المصنع المستهدف كان معروفًا لحزب الله وتم استهدافه بشكل مقصود، حيث نجحت الطائرة التي أطلقت من الأراضي اللبنانية في تجاوز الدفاعات الجوية الإسرائيلية.