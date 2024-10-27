الأركان الإيرانية: "المقاتلات الإسرائيلية" استخدمت أجواء عراقية يسيطر عليها الجيش الأمريكي

وطن: أعلنت هيئة الأركان العامة الإيرانية في بيان لها اليوم السبت أن "المقاتلات الإسرائيلية" استخدمت أثناء قصفها الأراضي الإيرانية الأجواء العراقية التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي.

وجاء في البيان: "مقاتلات العدو الصهيوني استخدمت جزءا من الأجواء العراقية التي تقع تحت تصرف الجيش الأمريكي الإرهابي وأطلقت صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف في محافظات طهران وإسلام وخوزستان".

وأضاف: "العدو استخدم صواريخ جو-أرض تحمل رؤوسا حربية خفيفة للغاية لا يتجاوز وزنها خمس الرؤوس الحربية المستخدمة في الصواريخ البالستية الإيرانية".

وتابع: "نتيجة هذا العدوان، تضررت بعض مضادات الدفاع الجوي ولحقت خسائر محدودة بها وتم اصلاح بعضها ويتم العمل على تصليح الأخريات، وتم التصدي لبعض الصواريخ ومُنعت المقاتلات من دخول أجواء البلاد".

وأكد البيان على أن "إيران تحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب".