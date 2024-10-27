المقاومة العراقية تستهدف الجولان المحتل بالطيران المسيّر

وطن: أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، مساء السبت، أنها قصفت هدفا حيويا في الجولان المحتل بالطيران المسير.

وقالت المقاومة العراقية إنها هاجمت هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي "استمرارًا بنهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها على "الاستمرار بعمليات دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ونفذت المقاومة العراقية عددًا من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، التي استهدفت بها قواعد أمريكية في العراق وسوريا، وشنّت هجمات على أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة.