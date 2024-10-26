مقتل 7 جنود في جيش الاحتلال وإصابة 21 اخرين جنوب لبنان

وطن: قتل اليوم السبت، سبعة جنود وضباط إسرائيليين فيما أصيب أكثر من 21 خلال القتال في المعارك مع المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، ما يرفع عدد قتلى الاحتلال في 48 ساعة إلى 17.

وأعلن جيش الاحتلال إلى جانب حصيلة القتلى في صفوفه، إصابة 63 عسكريا في معارك جنوب لبنان في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلنت مستوطنة "دوتان" مقتل الجندي "إيلياف أبيتبول" في اشتباكات مع المقاومة بجنوب لبنان.

وكان جيش الاحتلال اعلن أن 291 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان، جروح 42 منهم خطيرة.

كما كشف جيش الاحتلال عن إصابة 5150 عسكريا منذ بداية الحرب، 764 منهم بجراح خطيرة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 100 صاروخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض 3 مسيرات.

وأعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ أكثر من 20 عملية مركزية ضد قوات الاحتلال، من بينها هجوم بالمسيرات الانقضاضية استهدف قاعدة جوية جنوب تل أبيب، وقصف جنود إسرائيليين في محيط عيتا الشعب.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في معظم مناطق شمال فلسطين المحتلة جراء إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان أو إطلاق طائرات مسيرة نحو أهداف إسرائيلية.