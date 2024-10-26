الاحتلال يعتدي على خمسة شبان في اللبن الشرقية جنوب نابلس

وطن: اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب المبرح، مساء اليوم السبت، على خمسة شبان خلال اقتحام عدة آليات عسكرية قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشبان خلال تواجدهم في شوارع القرية، وذلك بعد مداهمة جنود الاحتلال أزقة وحارات القرية كافة، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على مركبات المواطنين المركونة على مداخل بيوتهم، ما أدى لأضرار في مركبة أحد المواطنين، فيما قاموا بإنزال سائق شاحنة من مركبته وإطلاق قنبلة غاز بداخلها.