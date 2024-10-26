مجزرة جديدة في بيت لاهيا.. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مربعا سكنيا

وطن: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مجزرة مروعة بقصف خمسة منازل داخل حارة الخزان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال قصف 5 منازل لعائلات "المصري" و"أبو شدق" و"سلمان" قرب الدوار الغربي في بيت لاهيا شمالي القطاع، ما أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى.

واوضحت ان أكثر من 35 شهيدا إثر قصف جيش الاحتلال 5 منازل مأهولة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لم تتمكن من الوصول لموقع الاستهداف، جرّاء عدوان الاحتلال وحصاره المشدد.

وبينت أن مناشدات أطلقت لانتشال الشهداء والجرحى والعالقين تحت الأنقاض، في ظل تعطّل خدمات الإسعاف بفعل الاستهداف الإسرائيلي.

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي حصاره المطبق على شمال قطاع غزة، لليوم الـ 22 تواليا، تزامنا مع ارتكابه أبشع المجازر ضد المدنيين لا سيما في معسكر جباليا وبيت لاهيا بشمالي القطاع.