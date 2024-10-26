اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي محاسبة الاحتلال وفتح تحقيقات بكافه الجرائم التي يرتكبها ضد النساء والأطفال في قطاع غزه

وطن: أصدر اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بيانا بمناسبة اليوم الوطني للمراة الفلسطينية الي يصادف اليوم السادس والعشرين من أكتوبر و المجتمع الدولي الخروج عن صمته وفتح تحقيقات بكافه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزه والضفه الغربيه ووقف الحرب فوراً.

كما وطالب الاتحاد، الأمم المتحده و الدول العربيه الضغط علي إسرائيل بفتح المعابر و إجلاء الجرحي وإدخال المساعدات الغذائيه العاجله، وكافه المحافل الدوليه ان تاخد دورها بوقف مخططات الاحتلال بالتهجير القسري من شمال قطاع غزه والانسحاب فورا وعوده الأهالي الي بيوتهم.

واكد انه على المجتمع الدولي تطبيق اتفاقيه جنيف الرابعه علي الأسرى والأسيرات الفلسطينيات والإعلان عن أماكن سجنهم وما يعانوه بظل الإهمال الطبي والتجويع الممارس بالسجون .

وطالب القيادة السياسية الفلسطينية بتكثيف العمل الدبلوماسي والضغط علي الاحتلال و العمل على استعادة الوحدة الوطنية وفقا لاتفاق بكين، واستجماع عناصر قوتنا في وجه مخططات الاحتلال الراميه للتهجير والضم والقتل والتجويع.

نص البيان كاملا:

إن المرأة الفلسطينية في يومها الوطني من هذا العام تعاني من انتهاكات صارخة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ،عبر المجازر الجماعيه والاباده في قطاع غزة ” بالقتل والتدمير، واعتقال وتهجير وحرق المنازل والخيم و النزوح المتكرر و الفقدان ، إلى جانب حرب التجويع وإغلاق المعابر في قطاع غزة إذ اننا امام صرخات النساء وما يقوم به الاحتلال من ترهيب للنساء في قطاع غزة والضفة واستهدافه للمرأة الفلسطينية كوتها المكون الرئيس للحاصنة الشعبية للمقاومة ورمزا للصمود.

وأكمل البيان : إن التهجير القسري وقتل وحرق للمنازل في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا ، واستمرار شلال الدم والمجازر بحق المدنيين ، والقتل المتعمد للجميع وحرق المنازل والخيم يؤشر بوضوح على خطة إفراغ قطاع غزة وسياسة التطهير العرقي واقامة المستو طنات وغعادة احتلاله.

و بعد 386 يوما من الحرب على قطاع غزة ، قتل ما يزيد عن 11742 امراه ، بالاضافه الي عدد غير معلوم من الأسيرات في سجون الاحتلال في حاله إخفاء قسري دون اية معلومات عبر الصليب الدولي و وارتفاع منسوب الانتهاكات من تعذيب ومنع زيارات للأسيرات .

كما أن التعذيب و الحرمان من ابسط الحقوق الانسانيه ، جميعها إجراءات غير قانونيه ومنافيه لاتفاقية جنيف بشأن الاسيرات والاسرى .

وأضاف البيان : إن هذا العام يعتبر من الأعوام الحالكة التي تمر على المرأة الفلسطينية من بعد ما عانته في هجرة في العام 1948،و ما زالت تتعرض لتهجير مستمر في ظل صمت دولي وعربي وإقليمي اتجاه ما يرتكبه الاحتلال من جرائم ترتقي الي جرائم حرب وأباده ، وإن المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها مجلس الأمن يتحمل مسؤولية استمرار حرب الإبادة على شعبنا بسبب عجزه وتحكم الولايات المتحدة بقراراته.

إن اتحاد لجان العمل النسائي يطالب :

المجتمع الدولي الخروج عن صمته وفتح تحقيقات بكافه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزه والضفه الغربيه ووقف الحرب فوراً.

كما نطالب الأمم المتحده و الدول العربيه الضغط علي إسرائيل بفتح المعابر و إجلاء الجرحي وإدخال المساعدات الغذائيه العاجله .

كما نطالب كافه المحافل الدوليه ان تاخد دورها بوقف مخططات الاحتلال بالتهجير القسري من شمال قطاع غزه والانسحاب فورا وعوده الأهالي الي بيوتهم .

نطالب المجتمع الدولي بتطبيق اتفاقيه جنيف الرابعه علي الأسرى والأسيرات الفلسطينيات والإعلان عن أماكن سجنهم وما يعانوه بظل الإهمال الطبي والتجويع الممارس بالسجون .

نطالب القيادة السياسية الفلسطينية بتكثيف العمل الدبلوماسي والضغط علي الاحتلال و العمل على استعادة الوحدة الوطنية وفقا لاتفاق بكين ، واستجماع عناصر قوتنا في وجه مخططات الاحتلال الراميه للتهجير والضم والقتل والتجويع.

اننا في اتحاد اللجان العمل النسائي نحيي الصمود الأسطوري للمراه الفلسطينيه امام انتهاكات الاحتلال وجرائمه ونبرق تحيه خاصه للنساء في قطاع غزه حارسات نارنا وبقائنا.

المجد والخلود لشهيدات الوطن وشهداؤنا الابرار

الحريه لاسيراتناواسرانا البواسل . والشفاء للجريحات والجرحى بوحدتنا ومقاومتنا سننتص ر

اتحاد لجان العمل النسائي