استشهاد الشاب صبري أحمد برصاص الاحتلال جنوب قلقيلية

وطن: استشهد شاب، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب صبري سامر أحمد (23 عاما) من قرية عزون عتمة، أصيب بعيار ناري خلال تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، وجرى نقله إلى مستشفى قلقيلية، حيث وصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وباستشهاد الشابين أحمد وعودة، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 762 شهيدا، بينهم 166 طفلا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 6300.