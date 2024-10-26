مستوطنون يطلقون ماشيتهم في أراضي المواطنين ويسرقون ممتلكاتهم جنوب الخليل

وطن: أطلق مستوطنون، مساء اليوم السبت، ماشيتهم في أراضي المواطنين، وسرقوا ممتلكاتهم جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن المستوطنين الذين أقاموا بؤرة رعوية استيطانية التي أقيمت على أراضي خربة الحلاوة قبل عدة أيام بعد سرقتها، أطلقوا مئات رؤوس المواشي بأكثر من 500 شجرة زيتون في منطقة أم صرارة القريبة من الخربة، وأتلفوا خزانات مياه، وسرقوا عددا منها وسياج أسلاك شائكة، وزوايا حديد محيطة بالأراضي تعود ملكيتها لعائلات أبو يونس محمد.

وأضاف أن المستوطنين أطلقوا أيضا مواشيهم بأشجار مثمرة، وسرقوا سياجا محيطا بأرض المواطن إسماعيل أبو عرام.