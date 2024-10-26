وزارة الصحة اللبنانية: 164 مسعفاً استُشهدوا منذ بدء العدوان

وطن: أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بارتقاء 2653 شهيداً و12360 مصاباً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقالت الوزارة إنّه ارتقى 19 شهيداً وجرح 108 من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، أمس الجمعة، وهم: شهداء و56 جريحاً في الجنوب، و7 شهداء و46 جريحاً في النبطية، وشهيدان و6 جرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على البقاع.

واستشهد مسعف وجرح 5 آخرين، اليوم السبت، من جراء غارة استهدفت مركز الهيئة الصحية - الدفاع المدني في البازورية جنوبي لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

ومع ارتقاء الشهيد المسعف ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 164 شهيداً وعدد الجرحى إلى 275.

وكررت الوزارة شجبها استهداف المراكز والطواقم الطبية والصحية، ومناشدتها المجتمع الدولي لوضع حدٍ لمسلسل الاعتداءات اللا إنسانية.

وفي سياقٍ متصل، شنّ طيران الاحتلال غاراتٍ عدّة استهدفت بلدات أنصار وتفاحتا وكفرجوز، في جنوبي لبنان، الأمر الذي أدّى إلى وقوع إصابات في الغارة التي استهدفت تفاحتا.

وقالت مصادر صحفية في جنوبي لبنان إنّ غارةً من مسيرة إسرائيلية استهدفت جرافة في قرية رشكنانيه، وغارة أخرى استهدفت بدياس وبلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطائرات الإسرائيلية أغارت منتصف الليل على منزل لآل حمادة في حي الصفا في بلدة الدوير الجنوبية، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وجريح هما شقيقان، وإلى تدمير المنزل، مضيفةً أنّ الغارة الإسرائيلية على الشعيتية، مساء أمس الجمعة، أدّت إلى ارتقاء 3 شهداء.

وكذلك، قالت المصادر إنّ الاحتلال نفّذ غاراتٍ على عدّة قرى وبلدات في جنوبي لبنان، وهي: المجادل، بفلايه، كفرجوز، كفرمان، بلدة الخرايب في قضاء صيدا.

من ناحيتها، أفادت، المصادر الصحفية في جنوبي لبنان بأنّ دبابة "ميركافا" إسرائيلية تقف في موقع "الرمثا" الإسرائيلي تقصف منطقة "شانوح" في أطراف بلدة حلتا في قضاء حاصبيا في محافظة النبطية.

ولفتت إلى أنّ جيش الاحتلال يواصل نهج التدمير الكلي لأحياء مقابلة لمستوطناته وآخرها المنطقة الواقعة بين عديسة والطيبة، في جنوبي لبنان.

961 غارة على محافظة بعلبك الهرمل

في بعلبك، شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات بعد منتصف ليل أمس على مدينة بعلبك وقرى القضاء، مستهدفاً منزلاً في عمشكي على التلال المشرفة على مدينة بعلبك، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح.

أيضاً، أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة الأنصار المحاذية لبلدة دورس، بريتال، وضمن نطاق بلدة بوداي غرب بعلبك.

وفي آخر حصيلة للغارات على محافظة بعلبك الهرمل والبقاع الأوسط لغاية العاشرة والنصف من ليل أمس الجمعة، بلغ العدد 961 غارة أدّت إلى استشهاد 427 شخصاً وإصابة 988 مواطناً بجروح.

واستهدفت سلسلة غارات عنيفة، مساء أمس، مناطق الكفاءات، برج البراجنة، حارة الحريك، السان تيريز في ضاحية بيروت الجنوبية.

وفجر أمس الجمعة، نفّذ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً استهدف مقر إقامة الصحافيين في حاصبيا، جنوبي لبنان. وعلى إثر هذا العدوان، استُشهد 3 صحافيين وهم: الزميل المصور في الميادين، غسان نجار، والزميل مهندس البث في القناة، محمد رضا، والزميل المصور في قناة المنار، وسام قاسم.

المصدر: "الميادين"