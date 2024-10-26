بعد تحقيق وطن.. الحكومة تستجيب وتقر آلية عمل جديدة للكوتا

وطن: بعد نشر شبكة وطن الإعلامية تحقيقًا استقصائيا لوحدتها الاستقصائية بعنوان "كوتا الصندوق الأسود"، أعلنت وزارة الاقتصاد أمس الجمعة، عبر موقعها الرسمي عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتعزيز قواعد الحوكمة فيما يخص ملف الكوتا، وإقرار الحكومة آلية موحدة لعمل لجنة الكوتا والقوائم السلعية.

وكان تحقيق وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن والذي أعده الزميل نزار حبش، قد كشف عن غياب الشفافية والعدالة والحوكمة في إدارة ملف الكوتا، واستقبال طلبات للحصول على حصص من الكوتا قبل الإعلان الرسمي عنها، وحيازة 10 مستوردين فقط سنويا على قيمة الإعفاء الجمركي التي تبلغ 105 ملايين شيكل، إضافة إلى عدم التزام الشركات المستفيدة من الكوتا بدفع ضريبة الدخل، وغيرها من الأمور اللافتة والمثيرة للجدل. لمتابعة التحقيق اضغط هنا

وجاء في إعلان وزارة الاقتصاد الفلسطيني الآتي:

1. إقرار المنهجية: صادق مجلس الوزراء، بتاريخ 12/6/2024، على تشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني لإعداد آلية موحدة لمنح رخص الكوتا. وفي 10/9/2024، تم تشكيل لجنة تضم وزارات الاقتصاد (مقررًا)، الزراعة، الصناعة، المالية (الإدارة العامة للجمارك)، وديوان الرقابة الإدارية والمالية، لوضع قواعد جديدة لعمل لجنة الكوتا والقوائم السلعية A1 وA2.

2.توحيد الإدارة: أصبحت إدارة الكوتا الزراعية والسلعية موكلة إلى لجنة واحدة فقط لتوحيد العمل.

3.تفعيل الدور الرقابي: أُضيف ديوان الرقابة الإدارية والمالية كعضو مراقب تعزيزًا للشفافية.

4. بدء التنفيذ: دخلت الآلية الجديدة حيز التنفيذ فور اعتمادها من مجلس الوزراء بتاريخ 10/9/2024.

5. توزيع الحصص للعام 2024: تم توزيع الحصص السلعية المتبقية لعام 2024 وفق الآلية الجديدة.

6. النشر والإعلان: تنص الآلية الجديدة على نشر البيانات والمعلومات للجمهور بما يتماشى مع الأصول القانونية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الحوكمة وتطوير منظومة حماية المستهلك في السوق، مشيرة إلى أهمية العمل المستمر لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك التشريعات الاقتصادية وأتمتة الخدمات.

كما شددت الوزارة على الشفافية الكاملة للراغبين في الاطلاع على إجراءات آلية الكوتا، مؤكدة حرص الحكومة على خلق بيئة تنافسية عادلة للمستوردين، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز الاقتصاد الوطني.

لقراءة الآلية الموحدة لعمل لجنة الكوتا والقوائم السلعية اضغط هنا

وكانت وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن قد أرسلت كتابين رسميين لوزير الاقتصاد المهندس محمد العامور ووزير الزراعة د. رزق سليمية بتاريخ 10/6/2024، تطالب فيهما بتقديم تقرير مفصل عن الشركات التي استفادت من الإعفاء الجمركي ضمن إطار الكوتا خلال السنوات الخمس الماضية، كما طلبت إجراء مقابلة للرد على النقاط المطروحة في التحقيق، وتم تسليم الكتب باليد لمديري مكاتب الوزراء.

ورغم التواصل المتكرر مع الوزارتين عقب تسليم الكتب، جاء رد وزارة الاقتصاد بتاريخ 26/6/2024، مشيرة إلى أنها تعمل على إدخال تعديلات على نظام الكوتا وتعد بالرد بعد اعتماد الآلية الجديدة، إلا أن الوزارة لم تتواصل لاحقًا أو تزود شبكة وطن بأي معلومات حول الشركات المستفيدة سابقًا من الإعفاء الجمركي أو الدعم الحكومي، أما وزارة الزراعة فلم ترد، رغم المحاولات المتكررة للاتصال.

وكشف التحقيق أيضا عن عدة مخالفات في ملف الكوتا، وهو نظام يهدف إلى توفير سلع مستوردة بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال إعفاءات جمركية. لكن تبين أن معظم هذه الإعفاءات، التي تقدر بقيمة 105 ملايين شيكل سنويًا، تذهب إلى عدد محدود من المستوردين الكبار، مما يحرم المواطنين من الاستفادة الحقيقية. وتطرّق التحقيق إلى عدة مشكلات، منها:

- "غياب الشفافية والعدالة" في توزيع الحصص.

- بيع اللحوم المستوردة بأسعار موازية لأسعار اللحوم المحلية.

- انعدام الرقابة والتلاعب بالأختام التي تميّز بين اللحوم المستوردة والمحلية.

- مشاكل مشابهة في قطاع الأجهزة الكهربائية، حيث تدخل السلع المعفاة جمركيًا دون تمييز واضح في الأسواق.



وقدم التحقيق مجموعة من التوصيات من أهمها حوكمة الكوتا وتعزيز النزاهة والشفافية في عملها.