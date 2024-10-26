مستوطنون يهاجمون المواطنين وممتلكاتهم في الأغوار الشمالية

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم السبت، المواطنين وممتلكاتهم، في عدة أماكن من الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مساكن المواطنين في خلة مكحول، وشرعت بترهيبهم واستفزازهم، علما أن الفترة الأخيرة تشهد اعتداءات يومية مماثلة.

كما هاجم مستوطنون في وقت سابق اليوم، رعاة الماشية في سهل أم القبا، وحاولوا سرقة قطيع من المواشي.

فيما اقتحم مستوطنون آخرون منطقة حمامات المالح، وشرعوا بتنفيذ أعمال استفزازية ضد المواطنين.