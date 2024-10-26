مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون والمعدات في كفر الديك غرب سلفيت

وطن: سرق مستوطنون، اليوم السبت، ثمار الزيتون من كفر الديك غرب سلفيت، تعود ملكيتها للمواطن فراس الديك.

وذكر الديك، إن المستوطنين سرقوا ثمار الزيتون من أرضه الواقعة في خلة الحرامية غرب البلد، وقاموا بسرقة معدات قطف الزيتون ومولد كهرباء، ومنعه من الوصول إلى أرضه.

وأشار إلى أن الخسارة في عدم قطف ثمار الزيتون في تلك المنطقة، قد تصل إلى 70 تنكة زيت، وهذه الاعتداءات تتم بشكل مستمر وممنهج من قبل مستوطني مستوطنة "عالي زهاف" المقامة على أراضي المواطنين، بحيث يمنعون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ومنعهم من رعي الأغنام، وقطف ثمار الزيتون، واقتلاع وتكسير أشجار الزيتون.

ولا يكاد يوم يمر في موسم قطف الزيتون، إلا وتتصاعد وتيرة جرائم المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بحق المزارعين.