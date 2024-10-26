المقاومة تفجر منزلاً تحصن بداخله جنود الاحتلال وتسقط مسيرة شمالي غزة

وطن: تواصل المقاومة، لليوم الـ386 من عملية "طوفان الأقصى"، استهداف جنود الاحتلال وآلياته في محاور القتال في قطاع غزّة ولا سيما في الشمال، مُكبّدة جيش الاحتلال خسائر بالعديد والعتاد.

وفي أحدث عملياتها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ مقاتليها فجّروا منزلاً مفخّخاً في شمال معسكر جباليا شمالي القطاع تحصّن بداخله عدد من جنود الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأضاف البيان أنّ كتائب القسام استهدفت دبابتين بقذيفتي "الياسين 105"، فجر أمس الجمعة، في المنطقة عينها.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ مقاتليها أسقطوا طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، مشيرةً إلى أنّه "جرت السيطرة على الطائرة في أثناء تنفيذها مهام استخبارية في سماء شمالي قطاع غزّة".

عمليات مكثّفة للمقاومة شمال غزة

وأمس، أعلنت كتائب القسام استهدافها آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "شواظ" في شارع القصاصيب في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، الذي يتعرّض لعدوانٍ ممنهج يهدف إلى تهجير أهله وتدمير كلّ مقوّمات الحياة.

وكانت قد أعلنت استهدافها ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم"، إضافة إلى استهدافها جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة ناسفة، قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرقي جباليا.

وتمكّن مقاتلو القسام من قنص جندي إسرائيلي ،ببندقية "الغول"، في منطقة الرزان شمالي جباليا.

بدورها، أعلنت سرايا القدس تمكّن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي في محيط الإدارة المدنية شرقي مخيم جباليا.