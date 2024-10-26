جامعة القدس وجامعة العلوم الطبية في إسطنبول توقعان تجديد بروتوكول التعاون العلمي والبحثي والطبي

وطن: وقع رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك مع رئيس جامعة العلوم الطبية أ.د. كمال الدين آيدن تجديد بروتوكول التعاون في المجال العلمي والبحثي والطبي وتباحثا تنفيذ خطط تعزيز التعاون بين الجامعتين، وذلك في حرم جامعة العلوم الطبية في إسطنبول.

وتحدث أ.د. عماد أبو كشك عن دور جامعة القدس الريادي في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية والطبية على مستوى العالم العربي والإسلامي، كما وأشاد بدور مؤسسات التعليم العالي التركية وخاصة جامعة العلوم الطبية وعلاقتها الوثيقة بطلاب جامعة القدس.

من جهته، أشاد أ.د. كمال الدين آيدن بطلبة جامعة القدس والمستوى العلمي المتقدم بين جامعات العالم، كما وأطلق مبادرة لتعزيز التعاون بين الجامعتين وفتح آفاق الاختصاص الطبي العالي لطلبة كلية الطب من جامعة القدس داخل مشافي جامعة العلوم الطبية، والتي تبلغ 86 مستشفى بحثي وطبي في تركيا.