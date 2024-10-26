إيران تؤكد تصديها للعدوان الإسرائيلي بنجاح: سنستخدم كل إمكاناتنا للدفاع عن أمننا

وطن: أكدت العلاقات العامة للدفاع الجوي الإيراني، في بيان لها اليوم السبت، "اعتراض المنظومة الشاملة للدفاع الجوي للعدوان الإسرائيلي ومواجهته بنجاح".

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، "وفي خطوة مثيرة للتوتر، هاجم مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، على الرغم من التحذيرات السابقة من مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنّب القيام بأيّ عمل مغامر ".

وأشارت إلى "تعرّض بعض النقاط لأضرار محدودة بفعل العدوان"، لافتةً إلى أن التحقيق جارٍ في أبعاد الحادث.

ودعا البيان الشعب الإيراني إلى التضامن والهدوء وعدم الالتفات إلى ما تشيعه وسائل إعلام الاحتلال عن هذه الحادثة.

كذلك، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "العدوان على مقار عسكرية إيرانية هو انتهاك للقانون الدولي وسيادتنا"، وأن "من حق إيران الدفاع عن النفس ضد أي عدوان".

وأضافت: "نؤكد أننا سنستخدم كل إمكاناتنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا والتزامنا بالأمن الإقليمي".

استشهاد عنصرين من الدفاع الجوي خلال التصدّي للعدوان

وأعلن الجيش الإيراني استشهاد عنصرين من الدفاع الجوي خلال التصدّي للعدوان الذي شنّته "إسرائيل" على إيران.

ونقلت وكالة "بترا" عن مصدر عسكري أردني قوله: "لم نسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مهاجمة أهداف عسكرية "بشكل موجّه" في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسبما ادّعى.

وأشار مصادر محلية، إلى أن "إسرائيل" حاولت استهداف 3 قواعد في محافظة طهران، إلا أنّ الدفاعات الجوية الإيرانية تصدّت لها.

ونفت المصادر كلّ ما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن استهداف مطاري الإمام الخميني ومهر آباد ومنشآت نفطية هو كاذب.

المصدر: "الميادين"