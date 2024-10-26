أربعة شهداء بينهم فتاة ومصابون في قصف الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة

وطن: اُستشهد أربعة مواطنين، بينهم فتاة، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، ظهر اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة مقاط في جباليا البلد شمال القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن فتاة استشهدت، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,874 مواطنا، وإصابة 100,544 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.