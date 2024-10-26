"معاريف": نحن غارقون في وحل غزّة.. وعلينا إنهاء الحرب كي لا نغرق في الشمال

وطن: بعدما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بمقتل 13 جندياً بينهم ضباط، في المعارك الدائرة في لبنان وغزة، خلال 24 ساعة فقط، أكّد المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، آفي اشكنازي، أنّ هذا العدد من القتلى في يوم واحد "أصاب الإسرائيليين بشعور الغرق في الوحل".

وقال المراسل العسكري إنّ "المستوى السياسي في "إسرائيل"، لم يعرف ولا يعرف كيف يحدّد الخطوة الأهم في الحرب، وهي الخروج منها".

وأكّد أنّ "إسرائيل" غارقة في غزّة، قائلاً: "نحن في غزّة غارقون في الوحل وفي عمق الطين، وهذا هو سبب عودتنا إلى جباليا، وهذا هو السبب الذي يجعل مقاتلي الفرقة 252 يقاتلون كل يوم في الزيتون وفي البريج"، لافتاً إلى أن "خطة مغادرة غزّة تمرّ عبر اتفاق إطلاق سراح الأسرى".

ولذلك، شدّد المراسل العسكري في "معاريف" على أنّ "الوقت قد حان لكي يحدّد المستوى السياسي خطة إنهاء الحرب في غزّة وفي الشمال"، محذراً من الغرق في الشمال أيضاً.

هذه التحذيرات جاءت بعد أيام فقط من تأكيده أنّ "الشعور بالنشوة الذي انتاب الجيش الإسرائيلي بعد الضربة القوية التي تعرّض لها حزب الله في الأسابيع الأخيرة، سرعان ما دفع الجيش ثمنها، حيث يتلقّى ضربات في كلّ الاتجاهات".

المصدر: "معاريف"+ "الميادين"