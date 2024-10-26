الاحتلال يصيب مواطنا بالرصاص ويواصل حصار مبنى سكنيا شرق مدينة طولكرم

وطن: أصيب مواطن، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاقتحام المتواصل لحارة السلام شرق مدينة طولكرم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها في طولكرم نقلت إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، إصابة بالرصاص الحي في القدمين، أثناء تواجده في المنطقة المذكورة.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمبنى السكني في حارة السلام، وهي المنطقة الواقعة بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس، وسط إطلاق كثيف لقذائف الأنيرجا، والأعيرة النارية بكثافة، مع تحليق لطيران الاستطلاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت ما يزيد عن 20 قذيفة انيرجا نحو إحدى الشقق السكنية، بدعوة وجود أحد الشبان المطلوبين فيها، ما تسبب في اندلاع النيران داخلها.

وأضافت، ان آليات الاحتلال جرفت وهدمت جدران العمارة وتحديدا واجهتها الرئيسية، وأحدثت دمارا فيها، في الوقت الذي دمرت عددا من مركبات المواطنين المصطفة أمام مدخلها.

وفي تطور لاحق، أفاد شهود عيان بمداهمة جنود الاحتلال الطابق الأرضي من المبنى، وسط سماع اصوات اطلاق نيران كثيف داخله.

وافادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال استدعوا المواطن جميل عودة وزوجته وهما والدا الشاب المحاصر، واستخدموهما كدروع بشرية، للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.

وقال مواطنون من سكان الحي إنهم تلقوا اتصالات هاتفية من جيش الاحتلال، تدعوهم إلى مغادرة وإخلاء منازلهم في العمارة السكنية، التي يتواجد فيها المنزل المحاصر، وسط تهديد السلاح.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم من محورها الغربي، بعدد من آلياتها العسكرية ترافقها جرافتين من النوع الثقيل الاحتلال المدينة، وسارت باتجاه شارع نابلس قبل ان تفرض حصارها على حارة السلام، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع أصوات انفجارات.