الاحتلال يهاجم قاطفي الزيتون في المغير شرق رام الله ويجبرهم على مغادرة أراضيهم

وطن: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قاطفي الزيتون على مغادرة أراضيهم في قرية المغير شرق رام الله.

وأكد نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، أن قوات الاحتلال استخدمت القوة لإجبار المزارعين على مغادرة حقولهم، وأطلقت تجاههم قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وتمنع قوات الاحتلال أصحاب الأراضي المستهدفة من دخولها منذ بدء العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول الماضي، فعلى مدى الأشهر الماضية تعرضت القرية لعدة هجمات من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، كان أخطرها قبل نحو ثلاثة أشهر، حين أحرقوا العديد من المنازل، والمركبات.