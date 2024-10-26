الخارجية الصينية تنظم زيارة لصحفيين من عدة دول بينها فلسطين لمقاطعة منغوليا الداخلية

وطن: ضمن سلسلة فعاليات منظمة من قبل وزارة الخارجية الصينية لعدد من الصحفيين من مختلف الدول ومنها فلسطين نظمت زيارة لمقاطعة منغوليا الداخلية والتي تخللها العديد من الزيارات للاماكن السياحية والثقافية والزراعية والصناعية.

وتعتبر أول منطقة حكم ذاتي بالصين، عاصمتها هوهوت وتشمل المدن الرئيسية الأخرى باوتو وتشيفنغ وتونغلياو وأوردوس، وتبلغ مساحتها 1.183 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 17% من مساحة الصين، وتعيش بها 49 قومية أشهرها قومتي المغول والهان، فيما يصل تعداد شعبها الي نحو 24 مليون نسمة.

وتابع الوفد الصحفي الذي زار مدينة هوهوت الصينية جولته الاستكشافية بين السياحة والثقافة والصناعة والتكنولوجيا والتاريخ في المدينة، حيث زار اليوم منطقة التنمية الاقتصادية ومنطقة هيلينغر الجديدة، بكل ما فيهما من حداثة وتقنيات ذكية، سواء في الصناعة أو الزراعة أو حتى خدمات البنى التحتية الأساسية، لتكون هذه الزيارة أشبه بجولة في المستقبل لما تستعرضه تلك المدن من تطور تقني ملفت، وصديق للبيئة، وهو شرط أساسي لمعظم الصناعات الحديثة التي تعمل الصين على تطويرها.

الوفد زار شركة يوانسو مينغتاي المحدودة للسيارات التجارية الكهربائية الهيدروجينية الذكية، التي تعمل على تطوير شاحنات كهربائية ثقيلة تعمل بالهيدروجين ومحركات الذكاء الاصطناعي انسجاماً مع التوجه العالمي للحد من الكربون، واطلع الصحفيون على أحدث سيارات الشحن الثقيلة الهيدروجينية الذكية التي ستبدأ العمل في العام المقبل بعد إعداد البنية التحتية اللازمة لها، وهي سيارات ذاتية القيادة يتم التحكم بها عن بعد، أو عبر الذكاء الاصطناعي، لها صندوق لخزن الطاقة الهيدروجينية وتستخدم بطاريات الليثيوم، ويتكون الأسطول الواحد من قاطرة رئيسية وثلاث إلى خمس مقطورات ذكية.

يتم تصنيع وتركيب هذه السيارات بشكل كامل في الصين، سواء الهيكل الخارجي أو الإطارات والبطاريات والمحركات وغيرها، ومع وجود الشركة ضمن منطقة التنمية الاقتصادية لهوهيهوت، فيتم تأمين أغلب الاحتياجات من المصانع والمعامل في المنطقة ذاتها، وتماشياً مع تعزيز مبادرة الحزام والطريق، فقد تحولت منتجات التصدير الرئيسية في الصين إلى "نوع ثلاثي جديد" من المركبات الكهربائية الجديدة وبطاريات الليثيوم والطاقة الكهروضوئية، وتم تصدير المركبات التجارية التي تعمل بالطاقة الجديدة والتي طورتها وأنتجتها الشركة إلى ألمانيا وإسبانيا والمكسيك ودبي وهونغ كونغ وغيرها.

وفي زيارة إلى مقر شركة إيفاي لتكنولوجيا الطيران، اطلع الصحفيون على نماذج عديدة للطيران المسير الذي يستخدم لأغراض زراعية وخدمية، بما فيها نوع جديد يتم إعداده ليطلق في العام المقبل، مخصص للقضاء على الحشرات التي تنتشر في الحقول أو الغابات، باستخدام الموجات فوق الصوتية بدلاً من المبيدات الحشرية.

وتدمج الشركة بين الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وتشمل أنشطتها البحث والتطوير والإنتاج وبيع معدات الطائرات، وخدمات التشغيل والصيانة الصناعية والزراعية، وتدريب الطائرات بدون طيار، وتطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه، وروبوتات التفتيش الذكية، وخلق نماذج ثلاثية الأبعاد، والمدينة الرقمية وغيرها من الأعمال ذات الصلة.