إبران تعلن استئناف رحلاتها الجوية.. ومصفى طهران: العدوان لم يستهدف أي منشأة لنا

وطن: أعلنت هيئة الطيران في إيران استئناف الرحلات الجوية في البلاد، في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي على إيران فجر اليوم السبت.

وأكدت شرطة المرور الإيرانية أن حركة المرور في طرق البلاد كافة تسير بصورة طبيعية.

كذلك، أعلن مصفى طهران أن العدوان الصهيوني لم يستهدف أي منشأة في المصفى، مؤكداً أن عملية الإنتاج تسير بصورة طبيعية.

مصدر مطلع لـ"تسنيم": "إسرائيل" تسعى لتضخيم هجومها الضعيف

وأكد مصدر مطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية أن "ادعاء الجيش الإسرائيلي استهداف 20 موقعاً في إيران غير حقيقي، والأهداف أقل من ذلك بكثير".

وأعلن أن "إسرائيل" لم تستهدف أي "مركز عسكري لحرس الثورة في طهران"، مشيراً إلى أن الهجوم تم من خارج الحدود الإيرانية وتسبب بأضرار محدودة.

وأشار إلى "إسرائيل تسعى لتضخيم حجم هجومها الضعيف".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ، فجر اليوم، اعتداءً جوياً على إيران، وأعلن مهاجمة أهداف عسكرية "بشكل موجّه" في الجمهورية الإسلامية.

وأشار مراسل الميادين في إيران إلى أن "إسرائيل" حاولت استهداف 3 قواعد في محافظة طهران، إلا أنّ الدفاعات الجوية الإيرانية تصدّت لها.