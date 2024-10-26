الاحتلال يعتقل فتى ويفتش منازل في بيت أمر شمال الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت، فتى، وفتشت عدة منازل في بلدة بيت امر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى يامن شادي صلاح العلامي (17 عاما)، ونقلته إلى معسكر داخل مستعمرة "كرمي تسور"، جنوب بيت أمر.

وأضاف، أن تلك القوات فتشت عددا من المنازل في منطقة وادي الشيخ جنوب شرق بيت أمر، وعبثت بمحتوياتها.

من جهة أخرى، شددت قوات الاحتلال من اغلاقها لبلدات ومخيمات ومداخل مدينة الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.

يذكر أن قوات الاحتلال داهمت، الليلة الماضية، حارة جابر في البلدة القديمة، واحتجزت المواطن عماد عارف جابر لعدة ساعات، واعتدت عليه بالضرب المرح، ما أدى إلى اصابته بجروح ورضوض.