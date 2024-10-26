عدوان إسرائيلي على بعض المواقع العسكرية السورية في المنطقة الجنوبية والوسطى

وطن: قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن طائرات إسرائيلية استهدفت بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.

وقالت "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري في “حوالي الساعة 00 : 2 فجر اليوم شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى”.

وأضافت أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، مشيرة إلى أن العمل ما يزال جارياً على تدقيق نتائج العدوان.