الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويحاصر منزلا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من مدخلها الغربي، باتجاه شارع نابلس المحاذي لمخيم نور شمس.

وأضافت ان قوات الاحتلال حاصرت احد المنازل في حارة السلام القريبة من مخيم نور شمس، واستهدفته بعدة قذائف انيرجا دون معرفة مصير من يتواجد داخله.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات الى حارة السلام وفرضت حصارا مشددا عليها.

وافادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال استدعوا والد ووالدة احد الشبان المحاصرين واستخدموهما كدروع بشرية للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.

وفي تطور لاحق، قال مواطنون من سكان الحي إنهم تلقوا اتصالات هاتفية من جيش الاحتلال، تدعوهم إلى مغادرة منازلهم في العمارة السكنية، التي يتواجد فيها المنزل المحاصر.

وفي غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة وسط سماع اصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.