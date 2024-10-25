لبنان: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على قرى الجنوب والبقاع

وطن: أفاد مصادر في البقاع اللبناني، مساء الجمعة، بأنّ قوات الاحتلال شنّت غارة على منزل في بلدة النبي شيت جنوب شرق مدينة بعلبك، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وعدد من الجرحى، فيما لايزال البحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض.

وكان الاحتلال قد شنّ أكثر من تسعين غارة على بلدة النبي شيت نفسها منذ توسّع العدوان على لبنان.

وكانت مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت "بيك أب" في بلدة قصرنبا في قضاء بعلبك.

واستهدف الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال اليوم للمرة الثانية معبراً عند نقطة المصنع الحدودي مع سوريا، ما أدّى إلى إقفال كل المعابر بين البلدين

وفي جنوبي لبنان، يواصل الطيران الحربي للاحتلال شنّ اعتداءاته الوحشية على قرى الجنوب اللبناني مستهدفاً منازل المدنيين.

وأغار الطيران الحربي على مدينة صور وللمرة الأولى، على مخيم الرشيدية بالقرب من شاطئ البحر.

وكان الطيران التابع للاحتلال قد أغار أيضاً على بلدة عيناثا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. كما شنّ غارة عنيفة جداً على بلدة الخيام التي كان قد استهدفها في اليوم نفسه، حيث تسببت الغارة باندلاع حريق كبير فيها، وغارات أخرى على بلدة صريفا والبازروية، وزبقين، ومجدل زون، وبرج رحال، وأيضاً على بلدة صديقين التي ارتقى فيها ثلاثة شهداء.

والخيام استهدفت بالقذائف المدفعية أيضاً، والتي طاولت طريق برج الملوك، والميدنة والجرمق وطيردبا وجبشيت وعبا والبازوري والطيري، بالإضافة الى بلدة يانوح وصديقين.

وسبق ذلك غارات على النبطية الفوقا وصريفا وبرج رحال وبيوت السياد والمنصوري، وكذلك على تلّة الحمامص قرب سردت.

كما شنّت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال غارة على مجرى نهر الليطاني قرب البويضة - مرجعيون ، وعلى بلدة كونين وبيت ياحون، ما أدّى إلى وقوع عشرات الإصابات. واستهدفت بلدة تول بغارتين ما أدّى إلى تدمير أحد المنازل فيها.

وفي بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل استهدفت غارة للاحتلال مبنىً سكنياً، ما أدّى وفق حصيلة أولية إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة 4 آخرين جرحى.

كذلك استهدفت غارات للاحتلال أخرى بلدات الرمادية والشعيتية، وكونين.

وكانت الضاحية الجنوبية لبيروت قد شهدت ليل أمس الخميس عدة غارات عنيفة، استهدفت مناطق حارة حريك، وبرج البراجنة، ومنطقة الشويفات والحدث والسان تيريز.



وفجر اليوم الجمعة، نفّذ جيش الاحتلال عدواناً وحشياً بصاروخين عبر غارة جوية، على مقر إقامة الصحافيين في حاصبيا جنوبي لبنان. وعلى إثر هذا الاستهداف، استشهد وأصيب عدد من الصحافيين والمصورين والفنيين.

وأعلنت شبكة الميادين الإعلامية، استشهاد الزميل المصور في "الميادين"، غسان نجار، والزميل مهندس البث في القناة محمد رضا في هذا العدوان الغاشم على مساكن الصحافيين.

بدورها، أفادت قناة "المنار" باستشهاد الزميل المصور في القناة وسام قاسم بالعدوان الإسرائيلي على الصحافيين في حاصبيا.

وحمّل رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين، غسان بن جدو، الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن جريمة الحرب هذه، والتي استهدف فيها طواقم الصحافيين، ومن بينهم فريق الميادين".

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد شنّ مساء الأربعاء الماضي، عدواناً استهدف مكتب قناة الميادين في بيروت، علماً بأنّ القناة كانت قد أخلته بداية العدوان على لبنان.

وفي هذا السياق، قالت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، إنه "عندما يتم استهداف الصحافيين، فإنّ حقوقنا الأساسية في حرية المعلومات والتعبير يتم استهدافها أيضاً".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر إحصائية لها أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 2593 شهيد و12119 جريح، منذ بدء العدوان، وفق ما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في حصيلة غير نهائية بسبب تواصل العدوان.





المصدر: الميادين