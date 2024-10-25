حزب الله ينشر مشاهد لتدمير دبّابة ميركافا.. واستهدافات في شمالي ووسط فلسطين المحتلّة

وطن: نشر الإعلام الحربي في حزب الله، يوم الجمعة، مقاطع مصوّرة لعمليّات نفّذتهم المقاومة الإسلامية قبل أيام واستهدفت فيهم أهداف في مستوطنة زرعيت، وشمال "تل أبيب"، ومستوطنتَي "كرمئيل" و"نهاريا"، بالإضافة إلى جنوب حيفا.

نشر حزب الله في الفيديو الأول، مشاهد من إستهداف دبابة ميركافا في مستوطنة زرعيت، شمال فلسطين المحتلّة بصاروخ من طراز "ألماس" يُظهر كيف كانت الإصابة دقيقة وأوقعت جنود الاحتلال بين قتيلٍ وجريح.

ويظهر في الفيديو كيف أنّ الصاروخ استهدف مخزن ذخيرة الدبابة الخلفي، كي يضمن المقاوم تدميرها وإحتراقها.

ويُذكر ايضاً، أنّه تم تدمير 37 دبابة ميركافا في جنوب لبنان منذ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وظهر في الفيديو الثاني مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية، لشركة "تاعس" شمالي "تل أبيب"، المتخصصة بصناعة الذخائر العسكرية وتطوير القدرات النارية لصالح جيش الاحتلال بصلية صواريخ نوعيّة وأصابت أهدافها بدقّة.

كما وقصف حزب الله بحسب الفيديو الثالث، مستوطنتَي كرمئيل ونهاريا شمال فلسطين المحتلّة، بصلية صواريخ كبيرة.

وفي الفيديو الرابع، أظهرت المشاهد صواريخ من طراز "نصر 2" وهي تنطلق نحو قاعدة "الكرمل" التابعة لجيش الاحتلال، جنوبي مدينة حيفا المحتلّة، والتي وصلت إلى أهدافها بنجاح بحسب ما وثّقته كاميرات المستوطنين.

وصاروخ "نصر 2" الذي دخل إلى الخدمة قبل نحو الأسبوع، يُعتبر من الصواريخ متوسطة المدى، بحيث يصل مداه إلى 150 كلم.



