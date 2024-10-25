محدث| إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس

وطن: أصيب شاب بالرصاص الحي مساء اليوم الجمعة، في مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع شاب مصاب بالرصاص الحي في القدم، حيث وصفت جروحه بالمتوسطة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

وتشهد البلدة منذ أيام اقتحامات متكررة، أدت إلى إصابة عدد من الشبان بإصابات مختلفة.