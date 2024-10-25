الصحة في غزة: الاحتلال نكل بالأهالي والكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان واقتادهم عراة لمكان مجهول

وطن: قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، نكلت بالمعتقلين من الأهالي النازحين والكوادر الطبية وطواقم الإسعاف أثناء اعتقالهم صباح اليوم الجمعة، وتم اقتياد بعضهم إلى شرق مدينة غزة.

وأكدت الصحة، أن قوات الاحتلال اجبرت النازحين الذكور المتواجدين في المستشفى على خلع ملابسهم وتم تجميعهم في ساحة أمام المستشفى.

وأضافت أنه تم احتجاز الكوادر الطبية في غرفة واحدة في بداية الاقتحام، ثم تم اقتيادهم وعلى رأسهم مدير المستشفى، الطبيب حسام ابو صفية، إلى مكان غير معروف، إذ أن مصيرهم لا يزال مجهولا حتى الان بعد انقطاع التواصل معهم .

وطالبت وزارة الصحة المؤسسات الدولية التدخل العاجل لحماية الكوادر الصحية والمرضى المتواجدين هناك دون ماء او طعام او خدمات علاجية.

واقتحم جيش الاحتلال فجر اليوم مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا، بعد ساعات من حصاره وقصفه؛ ما أدى لخروجه عن الخدمة؛ في ظل عملية إبادة ممنهجة يتعرض لها شمال قطاع غزة منذ أكثر من 20 يومًا.

واحتجزت قوات الاحتلال غالبية الشباب المتواجدين في مستشفى كمال عدوان، وحققت معهم، ونكلّت بهم، ولاحقًا أُفرج عن عدد منهم فيما بقي مصير البقية مجهولًا.

وتعرض "كمال عدوان" الذي يعد أحد المستشفيات الرئيسية في شمال القطاع، للاستهداف مرات عدة في الآونة الأخيرة، عبر قصفه بالقذائف الدخانية والرصاص، واستهداف المناطق المحيطة به والطرق المؤدية إليه، فضلًا عن إعاقة عمل الطواقم الطبية ومنع وصول الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيله.

ويتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة شمال القطاع، حيث يشن الاحتلال هجوما واسعا على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا منذ أكثر من 3 أسابيع على التوالي، ويفرض حصارا مشددا على مناطق شمال القطاع ما أسفر عن أكثر من 700 شهيد.