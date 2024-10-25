حزب الله ينفذ خطة دفاعية تحدث عنها نصر الله.. ويوجّه صواريخه بدقة

وطن: أكدت "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ حزب الله ينفذ خطّة دفاعية في الحرب مع "جيش" الاحتلال، ولا سيما عند الحدود، مشيرةً إلى أنّها الخطة نفسها التي تحدّث عنها، الأمين العام الشهيد حسن نصر الله.

وفي التفاصيل، أقرّت الصحيفة، في مقالٍ لمحللها العسكري رون بن يشاي، إنّ حزب الله يعرف كيف يرصد المباني التي تقيم فيها قوات الاحتلال أو تلك التي تستخدم كمقار لجيش الاحتلال، ويستفيد من الرصد.

وبيّنت أنّ حزب الله يُشغّل وسائل التجميع ليلاً نهاراً، ويكتشف القوافل اللوجستية التي تتحرك في مناطق معرضة للمراقبة داخل القرى اللبنانية، ويحدد تجمعات لجيش الاحتلال بالقرب من الحدود عند الخط الثاني.

وأضافت أنّ الحزب يتمركز على الخط الثاني من القرى والتلال الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن الحدود، ومن هناك يجمع معلومات استخباراتية عن قوات الاحتلال، ويحدد الأهداف.

وتابعت أن مجموعات حزب الله تتواجد في الميدان، ومهمتها الرئيسية أسر جنود الاحتلال وإيقاع القتلى فيهم، مشيرةً إلى أنّ قوات حزب الله تخرج من الأنفاق وتلحق أضراراً بقوات "جيش" الاحتلال.

"حزب الله يوجّه الصواريخ بدقة"

وإذ ذكرت الصحيفة أنّه في حرب تموز 2006 استخدم الحزب بشكل أساسي قذائف "الهاون" والصواريخ المضادة للدبابات، وأحياناً استخدم "أقلّ من ذلك"، لتدمير المباني التي كان يقيم فيها جنود الاحتلال وقد أصابت الصواريخ أهدافها، لتعترف بتطور قدرات الحزب وتزايد استعداده للحرب وأنواعها.

وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إنّ "حزب الله يتمتع بالقدرة على إطلاق صواريخ "ألماس" المضادة للدبابات، حيث يستطيع توجيهها بدقة كبيرة إلى هدفه، باستخدام آلية توجيه بصرية مثبتة في الجزء العلوي من الصاروخ".

وأوضحت الصحيفة أنّ اتجاه حزب الله في الحفاظ على قدراته، يتجلى في قوات الخطوط الأمامية حيث يواصل القتال، ومحسوس أيضاً في وابل الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تستهدف "العمق الإسرائيلي".

وشرحت "يديعوت أحرنوت" أنّ الحزب انتقل ممّا وصفته بـ "هجمات رد فعل" إلى "نيران ذات استهدافٍ أوضح، ورامية إلى تحقيق أهداف"، مشيرةً إلى أنّه في حوزة الحزب عدد كبير من الأهداف العسكرية التابعة لجيش الاحتلال

وكان مسؤول في جيش الاحتلال قد أقرّ بأنّ "حزب الله خصم هائل"، مؤكداً أنّه تحوّل من "منظمة" إلى جيش، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وأضاف المسؤول (الإسرائيلي) أن "مقاتلي حزب الله أصبحوا أفضل تدريباً وأكثر خبرة بعد القتال في سوريا، ومسلحين بأسلحة أكثر تقدماً مما كانوا عليه في عام 2006"، مشيراً إلى أنّ "هجماته الصاروخية والطائرات من دون طيار في اتجاه شمال فلسطين المحتلة زادت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية".

وبشأن القدرات الاستراتيجية التي يمتلكها حزب الله ويحتفظ بها، ذكرت الصحيفة أنّ الحزب "لم يكشف بعدُ عن الذخائر الأكبر والأطول مدى، وربما الأكثر فتكاً التي يمتلكها".





المصدر: الميادين