الاحتلال ومستوطنوه يهاجمون قاطفي الزيتون ويعتقلون أربعة متضامنين في بتير

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، اليوم الجمعة، على قاطفي الزيتون واعتقلت اربعة متضامنين في منطقة "القصير" ببلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفاد أحد أصحاب الأراضي غسان عليان، بأن قوات الاحتلال والمستوطنينين هاجموا قاطفي الزيتون ومعهم متضامنين من حركة "مقاتلون من أجل السلام" التي نظمت اليوم التطوعي لدعم ومساندة المزارعين، بإطلاق قنابل الصوت والاعتداء بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات، إضافة لاعتقال أربعة متضامنين.

وأضاف عليان أن قوات الاحتلال والمستوطنين أجبروهم على مغادرة أرضهم بذريعة تواجد المتضامنين ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أنهم تعرضوا لعدة اعتداءات مماثلة في السابق.

من جهته، قال المنسق الفلسطيني لحركة "مقاتلون من أجل السلام" جميل القصاص: "نحن هنا لتقديم العون لأصحاب الأرض الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في وجه الهجمة الاستعمارية المسعورة".

وأضاف: "نحن مستمرون في المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان حتى انتهاء هذا الاحتلال".