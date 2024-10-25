بصواريخ نوعية.. حزب الله يستهدف قاعدة "الكرمل" جنوبي حيفا.. وإصابات في "شوميرا"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، استهدافها قاعدة "الكرمل"، جنوبي مدينة حيفا المحتلة، بصلية صاروخية نوعية، وذلك رداً على استهداف المدنيين والمجازر التي ارتكبها الاحتلال.

وأشارت المقاومة إلى أنّ هذه العملية تأتي في إطار سلسلة عمليات "خيبر"، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، مجددةً تأكيدها أنّها ستظل حاضرةً ‏وجاهزةً للدفاع عن لبنان وشعبه، وأنّها لن تتوانى عن القيام بواجبها لردع الاحتلال.

وشنّ حزب الله أيضاً، هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع "البغدادي"، وأصابت أهدافها بدقة.

وفي عمليات أخرى، استهدفت المقاومة تجمعات لجنود الاحتلال عند الحدود الجنوبية بالصواريخ؛ الأول في مستوطنة "المنارة" (عند الـساعة الـ1 فجراً)، والثاني في "المالكية" (عند الساعة 1:30 فجراً)، والثالث في موقع "حبوشيت" (عند الـساعة 11 من صباح اليوم).

كما استهدفت، بعد ظهر اليوم، تجمعاً لقوات الاحتلال على أطراف بلدة مروحين، بصاروخين موجهين، مؤكدةً إيقاع إصابات مؤكدة فيه، تبعها استهداف دبابة "ميركافا"، في المنطقة ذاتها، بصاروخ موجه، مما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح طاقمها.

وعند الساعة الـ 1:20 من بعد الظهر، استهدفت تجمعاً لقوات الاحتلال في ثكنة "شوميرا"، بصلية صاروخية.

في جيش الاحتلال، رصد الإعلام العبري إطلاق 5 صواريخ من لبنان في اتجاه مدينة حيفا، ورصد سقوط صاروخ في "كريات يام" شمالي مدينة حيفا عقب الرشقة الصاروخية الأخيرة.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية، عن دوي صفارات الإنذار شمالي بحيرة طبريا خشية تسلل طائرات مسيّرة.

كما دوت صفارات الإنذار في جنوبي الجولان وفي "قيسارية" و"بنيامينا" ومحيطهما جنوبي مدينة حيفا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الواقعة بين عكا و"الكريوت".

وفي الجليل الغربي أيضاً دوت صفارات الإنذار، حيث تحدث الإعلام العبري عن "ديشون" والمالكية وعلما و"زرعيت" و"شوميرا" و"افن مناحم". بالإضافة إلى مستوطنات "كفر نحوم"، و"حوف أمنون" وطبحة في الجليل الأعلى.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية أنه منذ الصباح "القصف لا يتوقف، وهناك إصابات ومحاولة إنقاذ لمصابين تحت نيران حزب الله".

وأشارت إلى ما وصفته بـ "تقرير أوّلي وصعب"، حيث قالت إن "حزب الله قصف مسكاف عام، حيث توجد هناك مجموعة جنود".

"حادثة صعبة في شوميرا"

وأعلن جيش الاحتلال عن حالة طوارئ في مستشفى "نهاريا" من جراء حدث أمني في "شوميرا".

وفي هذا الإطار، أكّد الإعلام العبري تسجيل إصابة مباشرة في "شوميرا" في الجليل الغربي من جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف جنود "الجيش"، مبيناً أن الصواريخ أصابت تجمعاً للجنود كانوا يحتمون داخل مكان يُعد "آمناً".

ونقلت المروحيات التابعة لـجيش الاحتلال عدداً من الإصابات بينهم 4 حالتهم حرجة.

إلى جانب ذلك، وعقب اعترف "جيش" الاحتلال بمقتل 5 جنود جدد وإصابة عدد آخر في المعارك البرية عند حدود جنوبي لبنان، قالت وسائل إعلام عبرية إنّ "حزب الله يستخدم قذائف دقيقة بالقصف على أماكن وجود القوات الإسرائيلية في جنوبي لبنان".