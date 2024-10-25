الاحتلال يغلق حاجز شارع الشهداء وسط الخليل

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، حاجز شارع الشهداء أمام سكان تل الرميدة ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز شارع الشهداء وسط الخليل، وعززت من قواتها بالقرب من الحاجز، واعتلت أسطح منازل المواطنين في منطقة باب الزاوية، ومنعت المواطنين من المرور عبر الحاجز للوصول إلى منازلهم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة راس الجورة وفرش الهوا شمال غرب الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.