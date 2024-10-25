البرغوثي: الاحتلال يكرر في مستشفى كمال عدوان ذات الجريمة التي ارتكبها في مستشفى الشفاء و مستشفيات أخرى

وطن: قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية ان الاحتلال يكرر في مستشفى كمال عدوان ذات الجريمة التي ارتكبها في مستشفى الشفاء و مستشفيات أخرى .

وقال البرغوثي ان الاحتلال يحاول اجتياح المستشفى بعد ان قام بقصفه و تدمير مولدات الأكسجين ما أدى لاستشهاد أطفال فيه، و قد دمر معظم مستشفيات غزة و القطاع الصحي و الاف المصابين استشهدوا او معرضين للموت بسبب عجز الخدمات الطبية، و الاحتلال منعنا من ايصال وحدات الدم للجرحى المصابين.

وتابع البرغوثي في تصريح مقتضب وصل لوطن نسخة عنه " لا نستبعد ان يكرر الاحتلال اكاذيب جديدة لتبرير العدوان على مستشفيات شمال غزة."