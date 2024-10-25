قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في محيط البوابة، حيث أطلقت قنابل الغاز السام في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنبلة غاز صوب أحد المحال التجارية، ما تسبب بإلحاق أضرار مادية داخله.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال شابين عند المدخل الجنوبي لبلدة الخضر.

وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند المدخل الجنوبي للبلدة "حاجز النشاش العسكري"، أوقفت شابين واحتجزتهما، دون معرفة هويتهما.