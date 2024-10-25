حزب الشعب يدعو لوقف المجازر البشعة والتطهير العرقي بحق شعبنا في شمال قطاع غزة فوراَ

وطن: أعرب حزب الشعب عن بالغ إدانته لـ"حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة على يد الاحتلال الصهيوني، وآخرها المجازر البشعة وعمليات التطهير العرقي التي إقترفها وما زال يقترفها بحق الآلاف من أبناء شعبنا ومؤسساته الطبية، وخاصة في مناطق بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون وخانيونس شمال وجنوب القطاع، إلى جانب الاستهداف المباشر لعدد من الأطقم الطبية وخاصة مستشفيي كمال عدوان والأندونيسي."

وقال حزب الشعب في بيان له، اليوم الجمعة وصل لوطن نسخة عنه ان "هذه المجازر الجماعية الأخيرة في قطاع غزة، تأتي لتؤكد مجدداَ أن دولة الاحتلال الصهيوني وراعيته الولايات المتحدة الأمريكية لا تكترثان بأي من القوانين والقرارات الدولية، ولا بمكانة وموقف الهيئات الدولية والدول العربية والصديقة، وكلاهما تتصرفان كقوة إرهاب وإجرام دولي منظم فوق القانون، في ظل عجز المجتمع الدولي والتواطؤ الواضح لبعض قواه عن القيام بردع هذا الاحتلال ووضع حدا لجرائمه المستمرة بحق الانسانية، والتي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلاَ."

وقال البيان: إن "حزب الشعب وفي الوقت الذي ينعى فيه كل شهداء شعبنا الأبرار وخاصة الذين آثروا الصمود والتحدي في قطاع غزة، يحذر من مخاطر التحريض المنظم لأجهزة الاحتلال على بعض وسائل الاعلام والصحفيين والأطقم الطبية والانسانية في قطاع غزة، تمهيداَ لمنعهم من العمل أو تصفيتهم، يطالب بضرورة التدخل العربي والدولي المباشر وسرعة استخدام كل الامكانيات والعلاقات لوقف مسلسل المجازر المستمرة بحق شعبنا."

وختم حزب الشعب بيانه، يقول: "إن أهم الأولويات الوطنية الماثلة أمام قيادة وقوى الشعب الفلسطيني وحلفائه وأصدقائه في العالم، تتمثل في سرعة لجم العدوان الصهيوني ووقف مجازره والتطهير العرقي وإطلاق النار فوراَ في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال منه وإغاثة شعبنا وضمان سلامة أبناءه وعودة النازحين منه إلى أماكن سكناهم، مؤكداَ أن لا خيار أما شعبنا وقواه السياسية وفعالياته كافة، سوى التصدي لهذه الاحتلال وأهدافه التصفوية، بمزيد من الوحدة والتلاحم الوطني وتعزيز صموده على أرضه."