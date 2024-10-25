القسام تقنص جنديا وتفجر دبابات وسرايا القدس تخوض اشتباكات عنيفة في جباليا

رام الله - وطن: اعلنت فصائل المقاومة صباح اليوم عن تنفيذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال في مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

واعلنت كتائب القسام عن تمكنها من قنص جندي من جيش الاحتلال ببندقية الغول في منطقة الرزان شمال معسكر جباليا شمال القطاع.

كما اعنلت القسام عن تنفيذ كمين مركب، جرى خلاله استهداف ناقلتي جند بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة ناسفة قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

بينما أعلنت سرايا القدس عن "خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود العدو الصهيوني المتوغلين شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة."

وكانت مصادر عبرية قد تحدثت عن وقوع حدث امني في قطاع غزة دون تفاصيل، بينما ذكرت منصات عبرية ان جيش الاحتلال تمكن من إخلاء 3 جنود أصيبوا باستهداف دبابة في قطاع غزة الليلة الماضية.