في أقل من 24 ساعة .. جيش الاحتلال يعلن عن مقتل 10 من ضباطه وجنوده في جنوب لبنان

رام الله - وطن: في أقل من 24 ساعة، أعلن جيش الاحتلال صباح، الجمعة، مقتل ضابطين و3 جنود آخرين في معارك جنوبي لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه المعلن عنهم إلى 10 في أقل من 24 ساعة، وذلك بعدما أعلن مساء الخميس عن حصيلة قتلى مماثلة، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من الضباط والجنود بجروح خطيرة مع تواصل المعارك مع عناصر حزب الله.

وحسب ما تسرب وسمح بنشره فقد ذكرت إذاعة جيش الاحتلال ان حزب الله أطلق الليلة الماضية صواريخ بشكل مكثف تجاه القوات المتواجدة في إحدى القرى بجنوب لبنان.

وذكرت انه في الساعة 22:00 من يوم أمس، أطلق عناصر حزب الله وابلاً من الصواريخ باتجاه تجمّع لجيش الاحتلال داخل قرية في القطاع الشرقي جنوب لبنان، وسقط أحد الصواريخ بالقرب من مبنى حيث كانت تتواجد قوة من الكتيبة 89 وكان داخل المبنى مقاتلون من الكتيبة 89 أيضاً، بالإضافة إلى مقاتلين من قافلة لوجستية كانت على وشك مغادرة المكان بعد تجديد إمداد القوة لمواصلة القتال، ونتيجة القصف الصاروخي أُصيب 24 جنديا، حيث قُتل 5 منهم، ووصفت جراح 4 بالخطيرة، و7 إصاباتهم متوسطة، و8 إصاباتهم طفيفة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ان من بين القتلى نائب قائد الكتيبة 89.

واضافت ان جميع القتلى ال5 من لواء المدرعات الثامن الكتيبة 89.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة خلال أحداث متفرقة اليوم وليل أمس في جنوب لبنان.

ويواجه مقاتلو حزب الله جيش الاحتلال في أكثر من موقع، ويعلن استهداف قوات الاحتلال وتجمعاتها في المستوطنات المتاخمة للحدود، في حين صعّد حزب الله عملياته وأطلق الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو مدينة تل أبيب، مشيرا إلى استخدام صواريخ دقيقة ومسيّرات نوعية، بعضها تستخدم للمرة الأولى، لضرب مواقع إسرائيلية.