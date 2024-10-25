"اسرائيل" تكثف عدوانها على المستشفيات .. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان وتخرج الطواقم الطبية والمصابين منه

رام الله - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى وطلبوا من المرضى النزول إلى الساحة الرئيسية فيه.

وأشار مدير المستشفى، إلى تحطم بعض نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر قصف قوات الاحتلال المتواصل عليه.

واضاف "هناط إصابات في صفوف الطاقم الطبي وتحطم نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر القصف الإسرائيلي المتواصل".

بينما قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة ان "أكثر من 150 مريضا وموظفا محاصرون في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع".

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت مساء أمس المستشفى، وأطلقت آليات الاحتلال النار على المستشفى وفي داخله أطفال مرضى، كما منع جنود الاحتلال وصول المساعدات اللازمة إليه، حيث أن هناك أكثر من 15 حالة بحاجة لإجراء جراحات يصعب القيام بها في ظل الحصار المفروض.