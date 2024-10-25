وزيرة "إسرائيلية": ما يجب أن يقبله العرب هو النكبة.. "الاستيطان في غزة قريب"

وطن: أعلنت وزيرة "المساواة الاجتماعية" بحكومة الاحتلال، ماي جولان، عن دعمها للاستيطان في قطاع غزة، داعية إلى "طرد الفلسطينيين من منازلهم كعقاب لهم على أحداث 7 أكتوبر".

وقالت مي جولان، العضوة في الليكود، خلال مشاركتها هذا الأسبوع في مؤتمر دعم الاستيطان في غزة، إن "السبب الرئيسي لحضوري إلى المؤتمر هو أن هناك شرائح كبيرة من الإسرائيليين تريد التسوية، وهذا أمر مشروع، ويمكن طرحه على الطاولة ولن يسكتونا".

وأضافت: "أي أداة لمنع اختطاف الناس مجددا أو قتل النساء والرجال هي مشروعة، مثل ترحيل العائلات، والحرمان من الجنسية، أو أي شيء. لكن في المشاعر الفلسطينية، ما يؤلمهم أكثر من حياة الإنسان، هو الاستيلاء على الأرض، وبالتالي فإن المناقشة هنا يمكن أن تأخذ مجراها".

وعندما سئلت: هل سيتم ترحيل جميع سكان غزة، قالت جولان: "لقد تم طردنا من هناك (في العام 2005) بشكل جيد للغاية، وبدلا من سنغافورة التي وعدنا بها العالم (في إشارة إلى التقدم والتطور)، حصلنا على سنغافورة قاتلة تحت الأرض. فماذا تعني المعادلة؟ لقد أعطيناكم الأرض، وسنستعيدها مجددا؛ حتى لا يكون هناك إرهاب".

وأضافت: "من حاول أن يصنع بنا محرقة ثانية يجب أن ينال نكبة.. أعتقد أنه بعد 7 أكتوبر، ما يجب أن يقبله العرب هو النكبة، وليس الأراضي. كل من حاول ارتكاب محرقة ثانية لنا، أولا وقبل كل شيء سنأخذ ما قدمناه له".

وأكدت الوزيرة أن هناك خطة بهذا الصدد، وهناك مقترحات، لكنها رفضت الإفصاح عنها.

وعن قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الكلام عن إعادة المستوطنات إلى غزة غير واقعي، قالت جولان: "لقد قال غير واقعي، وهذا جيد. لقد تحدثوا في السابق عن أشياء أخرى غير واقعية"!، في إشارة منها إلى أنه سيغير رأيه.

في ذات الوقت، أعربت حركة "ناشالا" الاستيطانية الإسرائيلية عن أملها في أن يبدأ بناء المستوطنات في قطاع غزة في غضون عام، وفق ما نقلت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.



وأكدت الحركة الاستيطانية الإسرائيلية، وفقا للصحيفة، أنها ستملأ "المناطق المحررة في غزة" بالمجتمعات اليهودية.

ونقلت وول ستريت جورنال عن حركة "نحالا" الاستيطانية الإسرائيلية تسجيل 700 عائلة للسكن في ست مستوطنات محتملة في غزة.